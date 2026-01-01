Déployez Joomla : installation en un clic.
CMS open source puissant pour la création de sites web dynamiques, de portails et d'applications web avec support multilingue.
Choisissez un pack VPS pour Joomla
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Joomla
Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) open source éprouvé, avec plus de 100 millions de téléchargements, qui propulse tout, des blogs personnels et portails communautaires aux applications d'entreprise et sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles disponibles.
Héberger Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total sur la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction d'hébergement partagé — permettant ainsi à votre site d'évoluer avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.
Fonctionnalités clés de Joomla
Multilingue intégré
Gérez le contenu dans plus de 75 langues nativement — aucun plugin tiers n'est nécessaire, ce qui le rend idéal pour les entreprises et organisations internationales.
Contrôle d'accès avancé
Définissez des autorisations granulaires avec plusieurs groupes d'utilisateurs et niveaux d'accès, vous permettant de contrôler précisément qui peut créer, modifier ou publier du contenu.
Des milliers d'extensions
Étendez Joomla avec des templates, des composants, des modules et des plugins du Répertoire des extensions Joomla pour ajouter toutes les fonctionnalités dont votre site a besoin.
Outils SEO intégrés
Générez des URL conviviales, des méta-descriptions et des sitemaps prêts à l'emploi pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche sans plugins supplémentaires.
Gestion de versions du contenu
Suivez chaque modification apportée aux articles et revenez à n'importe quelle version précédente, protégeant votre contenu des modifications accidentelles ou des révisions indésirables.
Pourquoi exécuter Joomla avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.