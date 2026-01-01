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Plateforme d'analyse web open source leader, plébiscitée par plus d'un million de sites web, avec une propriété totale des données et une conformité au RGPD.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Matomo

Matomo est la première plateforme d'analyse web open source au monde, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative axée sur la confidentialité à Google Analytics, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucune tierce partie ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicité bloqueraient les scripts d'analyse cloud.

L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie un nombre illimité de sites web, aucun frais par visiteur et une conformité totale avec le RGPD, la HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer de données de visiteurs à des fournisseurs externes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Matomo

Propriété complète des données

Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — pas de partage avec des tiers, pas de profilage par des réseaux publicitaires, et pas d'accès des fournisseurs à vos analyses.

Conformité au RGPD

Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données simplifient la conformité réglementaire.

Suivi des conversions

Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution sur l'ensemble du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère les conversions.

Cartes thermiques & Enregistrements de sessions

Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.

Analyse e-commerce

Suivez les revenus, les performances des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.

Sites web illimités

Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.

Pourquoi exécuter Matomo avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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