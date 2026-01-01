Déployez Phoenix en un clic.
Plateforme open source d'observabilité IA pour le traçage, l'évaluation et la surveillance des applications LLM et des agents IA en production.
Choisissez un pack VPS pour Phoenix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Phoenix
Phoenix est une plateforme d'observabilité d'IA open source développée par Arize AI pour les équipes qui développent des applications avec des grands modèles de langage, des agents et des pipelines de récupération. Elle capture chaque trace produite par votre application via l'instrumentation OpenTelemetry standard, mettant en évidence la latence, l'utilisation des jetons et la qualité des réponses afin que les ingénieurs puissent détecter les régressions avant qu'elles n'atteignent les clients. Avec des intégrations prêtes à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et la plupart des autres frameworks d'IA, Phoenix s'intègre dans les pipelines existants sans réécriture de code.
L'auto-hébergement de Phoenix sur votre propre VPS maintient les invites, les sorties de modèle et le contexte de récupération sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par trace ni de contraintes de résidence des données — stockez autant de télémétrie que votre disque le permet.
Fonctionnalités clés de Phoenix
Traçage OpenTelemetry
Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, invocation d'outil et étape de récupération en utilisant le protocole OTLP standard.
Cadre d'évaluation
Exécuter des évaluateurs LLM en tant que juge et des évaluateurs basés sur le code sur des ensembles de données pour évaluer la qualité des réponses et détecter les régressions avant le déploiement.
Aire de jeux de prompts
Itérer sur les invites côte à côte à travers les modèles et les paramètres sans toucher au code de l'application ni redéployer.
Intégrations de frameworks
Instrumentation prête à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock et Vertex AI.
Expériences sur les jeux de données
Créez des jeux de données à partir de traces de production et rejouez-les par rapport à de nouvelles versions d'invites ou de modèles pour comparer les sorties.
Analyse d'intégration
Inspectez la qualité de la récupération avec des visualisations d'embeddings qui révèlent la dérive, les clusters et les résultats de faible pertinence.
Pourquoi exécuter Phoenix avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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