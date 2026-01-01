Phoenix est une plateforme d'observabilité d'IA open source développée par Arize AI pour les équipes qui développent des applications avec des grands modèles de langage, des agents et des pipelines de récupération. Elle capture chaque trace produite par votre application via l'instrumentation OpenTelemetry standard, mettant en évidence la latence, l'utilisation des jetons et la qualité des réponses afin que les ingénieurs puissent détecter les régressions avant qu'elles n'atteignent les clients. Avec des intégrations prêtes à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et la plupart des autres frameworks d'IA, Phoenix s'intègre dans les pipelines existants sans réécriture de code.

L'auto-hébergement de Phoenix sur votre propre VPS maintient les invites, les sorties de modèle et le contexte de récupération sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par trace ni de contraintes de résidence des données — stockez autant de télémétrie que votre disque le permet.