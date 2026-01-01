Readur est une plateforme de gestion de documents qui utilise la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers numérisés et les images en archives numériques consultables. Il accepte les PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.

L'auto-hébergement de Readur maintient les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager du contenu. L'authentification basée sur des jetons et les paramètres OCR configurables vous donnent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.