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Système de gestion documentaire qui utilise l'OCR pour transformer les fichiers et images numérisés en archives entièrement consultables.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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32 Go de RAM
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Readur

Readur est une plateforme de gestion de documents qui utilise la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers numérisés et les images en archives numériques consultables. Il accepte les PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.

L'auto-hébergement de Readur maintient les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager du contenu. L'authentification basée sur des jetons et les paramètres OCR configurables vous donnent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Readur

Extraction de texte OCR

Extrait automatiquement le texte des PDF et images numérisés afin que chaque document devienne consultable sans transcription manuelle.

Automatisation des dossiers surveillés

Déposez les fichiers dans un dossier surveillé et Readur les traite et les indexe automatiquement, éliminant les étapes de téléchargement répétitives pour l'ingestion en masse.

Recherche plein texte

La recherche plein texte basée sur PostgreSQL renvoie instantanément les documents pertinents dans l'ensemble de vos archives, avec filtrage et classement intégrés.

Traitement non destructif

Les fichiers originaux sont conservés exactement tels qu'ils ont été téléchargés — le texte OCR est stocké séparément afin que les documents source restent identiques bit par bit.

Prise en charge multi-formats

Gère les PDF, les formats d'image courants, le texte brut, le RTF et les documents Office dans une seule archive unifiée sans flux de travail spécifiques au format.

Pourquoi exécuter Readur avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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