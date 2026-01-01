Déployez Readur avec une installation en un clic.
Système de gestion documentaire qui utilise l'OCR pour transformer les fichiers et images numérisés en archives entièrement consultables.
Choisissez un pack VPS pour Readur
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Readur
Readur est une plateforme de gestion de documents qui utilise la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers numérisés et les images en archives numériques consultables. Il accepte les PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.
L'auto-hébergement de Readur maintient les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager du contenu. L'authentification basée sur des jetons et les paramètres OCR configurables vous donnent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.
Fonctionnalités clés de Readur
Extraction de texte OCR
Extrait automatiquement le texte des PDF et images numérisés afin que chaque document devienne consultable sans transcription manuelle.
Automatisation des dossiers surveillés
Déposez les fichiers dans un dossier surveillé et Readur les traite et les indexe automatiquement, éliminant les étapes de téléchargement répétitives pour l'ingestion en masse.
Recherche plein texte
La recherche plein texte basée sur PostgreSQL renvoie instantanément les documents pertinents dans l'ensemble de vos archives, avec filtrage et classement intégrés.
Traitement non destructif
Les fichiers originaux sont conservés exactement tels qu'ils ont été téléchargés — le texte OCR est stocké séparément afin que les documents source restent identiques bit par bit.
Prise en charge multi-formats
Gère les PDF, les formats d'image courants, le texte brut, le RTF et les documents Office dans une seule archive unifiée sans flux de travail spécifiques au format.
Pourquoi exécuter Readur avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA