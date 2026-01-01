Déployez GoatCounter en un clic.
Des analyses web légères et respectueuses de la vie privée qui affichent les pages vues et les informations sur les visiteurs sans suivre les données personnelles ni utiliser de cookies.
Choisissez un pack VPS pour GoatCounter
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GoatCounter
GoatCounter est une plateforme d'analyse web simple et open source conçue pour les développeurs qui souhaitent des données de pages vues significatives sans le coût de confidentialité des cookies de suivi ou de la collecte de données personnelles. Il compte les pages vues, les référents, les navigateurs, les pays et les tailles d'écran — rien de plus. Aucune bannière de consentement n'est requise.
Contrairement aux plateformes d'analyse lourdes qui nécessitent plusieurs services, GoatCounter fonctionne comme un conteneur unique avec une base de données SQLite intégrée. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données des visiteurs sous votre contrôle, entièrement isolées des réseaux d'analyse tiers.
Fonctionnalités clés de GoatCounter
Aucun cookie requis
Suit les pages vues sans cookies ni identifiants persistants, donc aucune bannière de consentement n'est nécessaire en vertu du RGPD ou du PECR.
Conteneur unique léger
Fonctionne comme un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée — pas de service de base de données séparé ni d'infrastructure complexe.
Suivi des référents et des sources
Indique quels sites, moteurs de recherche et campagnes génèrent du trafic vers vos pages sans exposer l'identité des visiteurs.
Option de statistiques publiques
Rendez facultativement votre tableau de bord d'analyse accessible au public afin que les lecteurs puissent consulter les statistiques du site sans avoir besoin d'un compte.
Script de suivi et API
Intégrer un petit extrait JavaScript ou utiliser l'API REST pour compter les vues de page depuis n'importe quel site, SPA ou service backend.
Pourquoi exécuter GoatCounter avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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