Ever Gauzy est une plateforme de gestion d'entreprise open source qui unifie l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un espace de travail unique. Elle est conçue pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes basées sur les services qui ont besoin de suivre le temps, de gérer la paie, de gérer les pipelines de vente et de rendre compte de la rentabilité sans avoir à assembler cinq abonnements SaaS distincts.

L'auto-hébergement de Gauzy sur votre propre VPS maintient les données clients, les contrats, les factures et les dossiers RH sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme est activement développée par Ever Co., avec des milliers de contributeurs sur GitHub et une licence open source qui permet l'auto-hébergement commercial.