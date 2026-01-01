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Plateforme d'entreprise open source combinant l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un seul espace de travail.

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8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Ever Gauzy

Ever Gauzy est une plateforme de gestion d'entreprise open source qui unifie l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un espace de travail unique. Elle est conçue pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes basées sur les services qui ont besoin de suivre le temps, de gérer la paie, de gérer les pipelines de vente et de rendre compte de la rentabilité sans avoir à assembler cinq abonnements SaaS distincts.

L'auto-hébergement de Gauzy sur votre propre VPS maintient les données clients, les contrats, les factures et les dossiers RH sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme est activement développée par Ever Co., avec des milliers de contributeurs sur GitHub et une licence open source qui permet l'auto-hébergement commercial.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Ever Gauzy

Suite ERP unifiée

Les modules de finance, d'inventaire, d'achats et de comptabilité partagent un modèle de données unique afin que les rapports reflètent toujours les mêmes chiffres dans tous les départements.

CRM intégré

Suivez les prospects, les affaires, les contacts et les pipelines en parallèle de la facturation et de la livraison de projets sans exporter de données entre des outils distincts.

HRM et ATS

Gérez les employés, les candidats, les congés, les contrats et l'ensemble du processus de recrutement, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration, en un seul endroit.

Suivi du temps et feuilles de temps

Le suivi du temps natif avec des saisies manuelles et automatiques alimente directement la paie, la facturation et les rapports de rentabilité des projets.

Espaces de travail multi-locataires

Gérez plusieurs organisations et équipes sur un seul déploiement avec des données, des autorisations et une facturation séparées pour chaque locataire.

API d'intégration ouverte

Les API REST et GraphQL, ainsi que les intégrations de webhook avec GitHub, Hubstaff, Upwork et Make.com, vous permettent d'étendre Gauzy pour l'adapter aux flux de travail existants.

Pourquoi exécuter Ever Gauzy avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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