Hoppscotch est une plateforme moderne et légère de développement et de test d'API qui couvre l'intégralité du cycle de vie des API — de la création et du test des requêtes à la documentation et au partage des collections avec votre équipe. Elle prend en charge REST, GraphQL, WebSocket, les événements envoyés par le serveur (Server-Sent Events) et WebRTC dans une interface unique, avec des variables d'environnement, des scripts de pré-requête et des options d'authentification avancées, y compris OAuth 2.0.

L'auto-hébergement de Hoppscotch sur votre VPS maintient toutes les clés API, les charges utiles des requêtes et les données de l'espace de travail de l'équipe entièrement sur votre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations de confidentialité des données des clients API basés sur le cloud tout en supprimant les coûts d'abonnement par siège à mesure que votre équipe s'agrandit.