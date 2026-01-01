Tolgee est une plateforme open-source de localisation et de gestion de traduction qui permet aux équipes de développement de gérer toutes les clés de traduction de leurs applications en un seul endroit. Sa caractéristique principale est l'édition en contexte — les traducteurs peuvent modifier les chaînes de caractères directement au sein de l'application en cours d'exécution sans toucher aux fichiers de code.

L'auto-hébergement de Tolgee sur un VPS maintient toutes les données de traduction sous votre contrôle et élimine les frais par chaîne ou par siège courants dans les alternatives SaaS. Les SDK pour React, Angular, Vue et d'autres frameworks s'intègrent directement à la plateforme, et une API REST prend en charge l'automatisation des pipelines CI/CD.