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Créateur de sites internet open source par glisser-déposer et CMS avec e-commerce intégré, propulsé par Laravel.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Microweber

Microweber est un CMS open-source et un constructeur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des blocs directement sur la page en direct — pas d'aperçu d'administration séparé, pas de codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur de commerce électronique complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS maintient vos fichiers de site, les commandes clients et les médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans réductions de transaction et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou les modules que vous pouvez installer.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Microweber

Éditeur en direct par glisser-déposer

Modifiez les pages directement sur le front-end en faisant glisser des blocs, du texte et des images — la mise en page que vous créez est exactement ce que les visiteurs voient.

E-commerce intégré

Lancez une boutique en ligne avec des catalogues de produits, un panier, un processus de commande et une gestion des commandes intégrés par défaut — aucun plugin ou abonnement séparé n'est requis.

Fondation Laravel

Construit sur le framework PHP Laravel, offrant aux développeurs une structure MVC familière, des paquets Composer et l'ORM Eloquent pour étendre la plateforme en toute sécurité.

Contenu multilingue

Publiez le même site en plusieurs langues avec des outils de traduction natifs, afin de pouvoir atteindre des audiences internationales sans plugins tiers.

Écosystème de modules

Ajoutez des galeries, des formulaires de contact, des sliders, des boutiques et des articles de blog comme des modules réutilisables qui peuvent être déposés sur n'importe quelle page et reconfigurés visuellement.

Thèmes en marque blanche

Personnalisez librement les modèles, l'image de marque et les mises en page sous la licence MIT — idéal pour les agences qui créent des sites pour leurs clients sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Pourquoi exécuter Microweber avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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