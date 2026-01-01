Déployez Trudesk avec une installation en un clic.
Solution open source de service d'assistance et de gestion des tickets pour organiser les requêtes de support et gérer les charges de travail.
Choisissez un pack VPS pour Trudesk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trudesk
Trudesk est une plateforme de service d'assistance open-source construite avec Node.js et MongoDB, conçue pour maintenir les opérations de support organisées et simples. Elle offre une interface de gestion des tickets épurée où les équipes peuvent créer, attribuer, prioriser et résoudre les demandes de support sans la complexité des alternatives d'entreprise. L'intégration d'Elasticsearch permet une recherche plein texte rapide sur tous les tickets et activités.
L'auto-hébergement de Trudesk sur votre propre VPS garde toutes les données client sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. Le premier visiteur complète l'assistant de configuration pour configurer la connexion à la base de données et créer le compte administrateur, rendant le déploiement initial simple et sécurisé.
Fonctionnalités clés de Trudesk
Gestion des tickets
Créez, attribuez et suivez les tickets d'assistance tout au long de leur cycle de vie complet, avec des niveaux de priorité, des mises à jour de statut et une affectation d'équipe.
Recherche en texte intégral
La recherche optimisée par Elasticsearch permet aux agents de trouver instantanément des tickets, des commentaires et l'historique sur l'ensemble du centre d'aide.
Collaboration d'équipe
Attribuez des tickets à des agents ou des groupes spécifiques, ajoutez des notes internes et suivez toutes les activités dans un fil de conversation unifié.
Accès par rôles
Contrôlez ce que les agents et les clients peuvent voir et faire grâce à des rôles d'utilisateur et des groupes d'autorisations configurables.
Système de notification
Tenez les agents et les clients informés grâce aux notifications par e-mail déclenchées par les mises à jour de tickets, les attributions et les changements de statut.
Pourquoi exécuter Trudesk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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