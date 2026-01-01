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Solution open source de service d'assistance et de gestion des tickets pour organiser les requêtes de support et gérer les charges de travail.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Trudesk

Trudesk est une plateforme de service d'assistance open-source construite avec Node.js et MongoDB, conçue pour maintenir les opérations de support organisées et simples. Elle offre une interface de gestion des tickets épurée où les équipes peuvent créer, attribuer, prioriser et résoudre les demandes de support sans la complexité des alternatives d'entreprise. L'intégration d'Elasticsearch permet une recherche plein texte rapide sur tous les tickets et activités.

L'auto-hébergement de Trudesk sur votre propre VPS garde toutes les données client sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. Le premier visiteur complète l'assistant de configuration pour configurer la connexion à la base de données et créer le compte administrateur, rendant le déploiement initial simple et sécurisé.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Trudesk

Gestion des tickets

Créez, attribuez et suivez les tickets d'assistance tout au long de leur cycle de vie complet, avec des niveaux de priorité, des mises à jour de statut et une affectation d'équipe.

Recherche en texte intégral

La recherche optimisée par Elasticsearch permet aux agents de trouver instantanément des tickets, des commentaires et l'historique sur l'ensemble du centre d'aide.

Collaboration d'équipe

Attribuez des tickets à des agents ou des groupes spécifiques, ajoutez des notes internes et suivez toutes les activités dans un fil de conversation unifié.

Accès par rôles

Contrôlez ce que les agents et les clients peuvent voir et faire grâce à des rôles d'utilisateur et des groupes d'autorisations configurables.

Système de notification

Tenez les agents et les clients informés grâce aux notifications par e-mail déclenchées par les mises à jour de tickets, les attributions et les changements de statut.

Pourquoi exécuter Trudesk avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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