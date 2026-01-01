Trudesk est une plateforme de service d'assistance open-source construite avec Node.js et MongoDB, conçue pour maintenir les opérations de support organisées et simples. Elle offre une interface de gestion des tickets épurée où les équipes peuvent créer, attribuer, prioriser et résoudre les demandes de support sans la complexité des alternatives d'entreprise. L'intégration d'Elasticsearch permet une recherche plein texte rapide sur tous les tickets et activités.

L'auto-hébergement de Trudesk sur votre propre VPS garde toutes les données client sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. Le premier visiteur complète l'assistant de configuration pour configurer la connexion à la base de données et créer le compte administrateur, rendant le déploiement initial simple et sécurisé.