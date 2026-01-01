Déployez Hugo en un clic.
Le générateur de sites statiques le plus rapide au monde pour la création de sites de documentation, de blogs et de portfolios.
Choisissez un pack VPS pour Hugo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hugo
Hugo est le générateur de sites statiques le plus rapide au monde, écrit en Go et capable de construire des sites web complets en quelques millisecondes. Il alimente des portails de documentation, des sites marketing, des blogs personnels et des propriétés web d'entreprise pour des équipes allant des développeurs individuels aux grandes organisations comme Kubernetes, Netlify et Let's Encrypt.
L'auto-hébergement de Hugo sur votre propre VPS vous offre un environnement de développement persistant accessible de n'importe où — idéal pour les équipes distribuées, les pipelines de build automatisés et les environnements de staging. L'architecture de votre site, la configuration de votre thème et votre contenu sont toujours disponibles via SSH sans dépendre d'aucun service d'hébergement tiers.
Fonctionnalités clés de Hugo
Temps de construction en millisecondes
Hugo construit même de grands sites avec des milliers de pages en moins d'une seconde, nettement plus rapidement que les générateurs basés sur JavaScript.
Zéro dépendances
Hugo est livré sous forme d'un seul binaire sans dépendances d'exécution, éliminant les conflits de version et simplifiant les pipelines de déploiement.
Pipeline d'actifs intégré
Traitement d'image natif, regroupement JavaScript, compilation Sass et prise en charge de TailwindCSS sans outils de construction supplémentaires.
Serveur de rechargement en direct
Le serveur de développement intégré reflète instantanément les modifications de contenu et de conception, accélérant l'itération pendant le développement du site.
Support multilingue
L'i18n natif avec un contenu, des URL et des menus par langue facilite la création de sites multilingues sans plugins.
Pourquoi exécuter Hugo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.