Dozzle est une interface web sans configuration pour la surveillance en temps réel des journaux de conteneurs Docker. Il découvre automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web de navigateur épurée et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe, et sans aucune configuration autre que le montage du socket Docker.

Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'y fient pour un triage rapide des incidents. Des fonctions de recherche et de filtrage puissantes facilitent l'isolation des lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une consommation minimale de ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle s'exécute aisément aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.