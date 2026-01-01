Shelfmark est une application web auto-hébergée qui recherche simultanément des livres et des livres audio à travers plusieurs sources — y compris les catalogues web, les indexeurs de torrents, Usenet et les canaux IRC — et livre les résultats à votre gestionnaire de bibliothèque local. Il prend en charge l'accès multi-utilisateur avec un système de demande intégré, afin que les membres du foyer puissent parcourir et soumettre des demandes de téléchargement sans nécessiter de comptes séparés pour chaque intégration.

Shelfmark s'intègre avec Calibre, Calibre-Web, Grimmory et Audiobookshelf pour ajouter les titres téléchargés directement à votre bibliothèque existante. Toutes les configurations et l'historique sont stockés dans une seule base de données SQLite à l'intérieur du répertoire de configuration — aucun service de base de données externe n'est requis.