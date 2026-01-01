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Plateforme de recherche de livres et de livres audio auto-hébergée qui trouve et télécharge des titres depuis plusieurs sources dans votre bibliothèque.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Shelfmark

Shelfmark est une application web auto-hébergée qui recherche simultanément des livres et des livres audio à travers plusieurs sources — y compris les catalogues web, les indexeurs de torrents, Usenet et les canaux IRC — et livre les résultats à votre gestionnaire de bibliothèque local. Il prend en charge l'accès multi-utilisateur avec un système de demande intégré, afin que les membres du foyer puissent parcourir et soumettre des demandes de téléchargement sans nécessiter de comptes séparés pour chaque intégration.

Shelfmark s'intègre avec Calibre, Calibre-Web, Grimmory et Audiobookshelf pour ajouter les titres téléchargés directement à votre bibliothèque existante. Toutes les configurations et l'historique sont stockés dans une seule base de données SQLite à l'intérieur du répertoire de configuration — aucun service de base de données externe n'est requis.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Shelfmark

Recherche de livres multi-sources

Recherchez simultanément des catalogues web, des indexeurs de torrents, Usenet et des canaux IRC, et comparez les résultats à partir d'une seule interface.

Intégration du gestionnaire de bibliothèque

Connectez-vous à Calibre, Calibre-Web, Grimmory ou Audiobookshelf pour acheminer les livres téléchargés directement dans votre bibliothèque existante.

Système de requêtes multi-utilisateurs

Les membres du foyer peuvent parcourir les résultats de recherche et soumettre des demandes de téléchargement via leurs propres comptes sans accès direct aux clients de téléchargement.

Authentification flexible

Choisissez parmi aucune authentification, les comptes utilisateur intégrés, les en-têtes de proxy inverse ou OIDC pour répondre à vos exigences de sécurité réseau.

Déploiement autonome

SQLite stocke toute la configuration et l'historique à l'intérieur du volume de configuration — aucun service de base de données externe n'est nécessaire pour exécuter Shelfmark.

Pourquoi exécuter Shelfmark avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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