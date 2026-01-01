KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur, sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre espace de stockage.

L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.