Déployez Lightdash en un clic.
Plateforme BI open-source construite autour de dbt qui transforme instantanément vos modèles de données en tableaux de bord et graphiques.
Choisissez un pack VPS pour Lightdash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lightdash
Lightdash est une plateforme de business intelligence open source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (outil de construction de données). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles, tests et documentation dbt existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — en gardant la logique analytique versionnée dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.
Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt change, tous les graphiques basés sur celui-ci se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats des requêtes via des plateformes cloud tierces.
Fonctionnalités clés de Lightdash
couche de métriques dbt-native
Lightdash lit les modèles dbt existants, les tests et la documentation YAML pour générer une interface utilisateur d'exploration, éliminant ainsi le besoin de redéfinir les métriques dans un outil de BI séparé.
Explorateur SQL ad hoc
Exécutez des requêtes ad hoc sur votre entrepôt de données directement depuis le navigateur, avec les définitions de colonnes et les résultats de tests extraits automatiquement des métadonnées dbt.
Livraison de rapports planifiée
Configurez des instantanés de tableau de bord récurrents livrés par e-mail ou Slack selon un calendrier, afin de tenir les parties prenantes informées sans exportations ni téléchargements manuels.
Copilote de données IA
Posez des questions sur vos données en langage naturel et obtenez des suggestions de graphiques alimentées par la couche de métriques déjà définie dans votre projet dbt.
Analytique versionnée
Les définitions analytiques se trouvent dans le code dbt, aux côtés de vos modèles de données, rendant les modifications de graphiques et de métriques révisables, comparables et déployables via les flux de travail Git standard.
Pourquoi exécuter Lightdash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité