Déployez Databag en un clic.
Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout, appels audio/vidéo et fils de conversation thématiques.
Choisissez un forfait VPS pour Databag
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Databag
Databag est une plateforme de messagerie auto-hébergée et fédérée qui apporte la communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'une infrastructure blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont pas liés à un domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.
La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui la rend idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.
Caractéristiques principales de Databag
Messagerie fédérée
Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.
Chiffrement de bout en bout
Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client afin que le contenu des messages soit privé, même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.
Appels audio et vidéo
La fonction d'appel intégrée élimine le besoin d'un outil de vidéoconférence distinct pour les communautés qui utilisent déjà Databag pour la messagerie.
Fils de discussion thématiques
Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, facilitant ainsi la concentration des discussions et leur recherche au sein d'une communauté.
Comptes illimités
Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans frais supplémentaires, ce qui le rend économique pour héberger la messagerie pour un foyer ou une organisation entière.
Pourquoi exécuter Databag sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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