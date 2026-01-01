Databag est une plateforme de messagerie auto-hébergée et fédérée qui apporte la communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'une infrastructure blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont pas liés à un domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui la rend idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.