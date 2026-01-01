Déployez Speakr en une installation en un clic.
Plateforme de transcription IA auto-hébergée qui transforme l'audio parlé en connaissances consultables et organisées.
Choisissez un pack VPS pour Speakr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Speakr
Speakr est une plateforme d'IA auto-hébergée de transcription et de prise de notes, conçue pour capturer, transcrire et donner du sens à votre contenu audio. Elle prend en charge plusieurs moteurs de transcription — notamment WhisperX, OpenAI et Mistral — vous offrant la flexibilité de choisir un traitement local ou basé sur le cloud. La diarisation des locuteurs, les profils vocaux et les résumés générés par l'IA aident à dégager des informations clés des réunions, entretiens et conférences.
Avec la prise en charge multi-utilisateur, l'OIDC SSO, une API REST avec webhooks, et des intégrations pour n8n, Zapier et Make, Speakr s'intègre naturellement dans les flux de travail d'équipe. L'auto-hébergement de la plateforme vous permet de garder le contrôle total sur tous les enregistrements et transcriptions.
Fonctionnalités clés de Speakr
Backends de transcription flexibles
Connectez-vous à WhisperX, OpenAI, Mistral, ou à tout service ASR compatible pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité et de précision.
Diarisation du locuteur
Identifier et étiqueter automatiquement les locuteurs individuels dans les enregistrements, avec prise en charge des profils vocaux lors de l'utilisation de WhisperX.
Résumés et Recherche IA
Générez des résumés automatiques et utilisez le mode Inquire sémantique pour rechercher le sens dans l'ensemble de votre bibliothèque de transcriptions.
Multi-utilisateur et SSO
Prend en charge plusieurs utilisateurs avec un partage granulaire, des liens publics et l'authentification unique OIDC, y compris Keycloak, Azure AD, Google et Auth0.
Intégrations de flux de travail
Déclenchez l'automatisation en aval via l'API REST et les webhooks, avec des connecteurs prêts à l'emploi pour n8n, Zapier et Make.
Pourquoi exécuter Speakr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.