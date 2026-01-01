Speakr est une plateforme d'IA auto-hébergée de transcription et de prise de notes, conçue pour capturer, transcrire et donner du sens à votre contenu audio. Elle prend en charge plusieurs moteurs de transcription — notamment WhisperX, OpenAI et Mistral — vous offrant la flexibilité de choisir un traitement local ou basé sur le cloud. La diarisation des locuteurs, les profils vocaux et les résumés générés par l'IA aident à dégager des informations clés des réunions, entretiens et conférences.

Avec la prise en charge multi-utilisateur, l'OIDC SSO, une API REST avec webhooks, et des intégrations pour n8n, Zapier et Make, Speakr s'intègre naturellement dans les flux de travail d'équipe. L'auto-hébergement de la plateforme vous permet de garder le contrôle total sur tous les enregistrements et transcriptions.