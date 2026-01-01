Habitica transforme la productivité en un jeu de rôle où l'accomplissement de tâches du monde réel fait progresser votre personnage, vous fait gagner de l'or et débloque de l'équipement. Créez des habitudes pour suivre les comportements récurrents, des tâches quotidiennes pour celles qui se réinitialisent chaque jour, et des tâches à faire pour les objectifs uniques — manquer l'une d'entre elles coûte de la santé à votre avatar, créant une véritable responsabilisation grâce aux mécanismes de jeu.

Les fonctionnalités sociales vous permettent de rejoindre des guildes, de participer à des défis et de lancer des quêtes de groupe où les équipes vainquent des monstres en accomplissant des tâches ensemble. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde toutes les données d'habitudes, la progression du personnage et l'historique social sous votre contrôle sans dépendre du service public.