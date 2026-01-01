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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GeoNetwork

GeoNetwork est une application de catalogue open source basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées au sein des organisations. Développée sous l'égide de la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et un visualiseur de cartes intégré qui fonctionnent nativement avec les normes ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records.

L'auto-hébergement de GeoNetwork permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de moissonnage et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, ainsi le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GeoNetwork

Catalogue de métadonnées spatiales

Gérer les enregistrements conformes aux normes ISO 19115/19139, Dublin Core et INSPIRE, avec validation intégrée et édition par modèle.

Collecte fédérée

Extraire les métadonnées de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS et d'autres nœuds GeoNetwork selon un calendrier pour construire une couche de découverte unique.

Recherche Elasticsearch

Recherche spatiale en texte intégral et à facettes, alimentée par un backend Elasticsearch intégré, pour des résultats en moins d'une seconde sur des millions d'enregistrements.

Visionneuse de carte intégrée

Prévisualisez les couches WMS, WMTS et WFS directement à partir d'un enregistrement à l'aide du client cartographique intégré basé sur OpenLayers.

OGC API Enregistrements

Exposer le contenu du catalogue via CSW 2.0.2 et la norme moderne OGC API Records pour les intégrations de géoportails en aval.

Backend PostGIS

Livré avec une base de données PostGIS afin que les géométries spatiales, les liens et les règles d'accès persistent dans un moteur SIG open-source éprouvé.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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