Déployez Photofield en un clic.
Galerie photo auto-hébergée axée sur la vitesse qui affiche des milliers d'images dans une chronologie fluide et zoomable.
Choisissez un pack VPS pour Photofield
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Photofield
Photofield est une galerie photo open-source à binaire unique, conçue autour d'une obsession : la vitesse. Au lieu de paginer les photos en petites vignettes, il affiche des milliers d'images simultanément sur un canevas zoomable continu, chargeant progressivement des tuiles de plus haute résolution à mesure que vous vous déplacez et pincez. Le résultat ressemble plus à une visionneuse d'images de bureau qu'à une galerie web typique.
L'auto-hébergement de Photofield sur votre VPS conserve les photos originales et leurs métadonnées EXIF au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que dans un service photo SaaS. Le répertoire source est monté en lecture seule afin que la galerie ne puisse jamais modifier ou supprimer les originaux, ce qui en fait une interface sûre et non invasive pour une archive existante synchronisée via rsync, SCP ou Syncthing.
Fonctionnalités clés de Photofield
Frise chronologique zoomable
Faites un panoramique et zoomez parmi des dizaines de milliers de photos sur une seule toile continue grâce au streaming de tuiles multi-résolution.
Déploiement mono-binaire
Un binaire Go intègre l'interface utilisateur, la base de données de géolocalisation et l'indexeur, de sorte que le conteneur démarre en quelques secondes sans service de base de données externe.
Bibliothèque en lecture seule
Le répertoire photo est monté en lecture seule afin que la galerie ne puisse jamais modifier, renommer ou supprimer les fichiers originaux pendant l'indexation.
Géocodage inverse local
La base de données de géolocalisation intégrée résout les coordonnées GPS EXIF en noms de lieux entièrement hors ligne, sans aucun appel à une API de carte tierce.
Indexation rapide
L'indexeur scanne les nouvelles photos à des milliers de fichiers par seconde sur les SSD et met à jour la galerie progressivement sans bloquer la navigation.
Recherche IA optionnelle
Connectez un hôte Photofield AI externe pour activer la recherche sémantique d'images et la détection de visages sur l'ensemble de la collection.
Pourquoi exécuter Photofield avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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