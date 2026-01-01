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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WireMock

WireMock est un simulateur d'API HTTP open source qui permet aux équipes d'ingénierie de remplacer les services réels par des mocks programmables. Définissez des stubs via une API REST ou des fichiers JSON, faites correspondre les requêtes entrantes par URL, en-têtes, paramètres de requête, cookies ou contenu du corps, et renvoyez des réponses dynamiques générées avec le templating Handlebars. Enregistrez le trafic réel et rejouez-le plus tard pour reproduire des scénarios de production hors ligne.

L'auto-hébergement de WireMock sur votre propre VPS offre à chaque équipe un environnement de mock partagé pour les tests de contrat, les données de démonstration, les substituts d'API tierces et les scénarios de chaos tels que l'injection de latence ou les charges utiles malformées. Les volumes persistants maintiennent vos définitions de mappage, fichiers de réponse et extensions personnalisées intacts lors des redéploiements, de sorte que vos fixtures de test voyagent avec le serveur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de WireMock

Correspondance flexible des requêtes

Faire correspondre les requêtes HTTP entrantes aux modèles d'URL, aux en-têtes, aux paramètres de requête, aux cookies et au contenu du corps JSON ou XML pour une sélection précise des stubs.

Modélisation de réponse dynamique

Générez des réponses à la volée en utilisant des modèles Handlebars avec accès aux données de requête, aux valeurs aléatoires, aux dates et aux helpers personnalisés.

Enregistrement et lecture

Capturez le trafic en direct d'un véritable amont et rejouez les interactions enregistrées plus tard pour reproduire des scénarios sans dépendances réseau.

Simulation de défauts et de latence

Injectez des délais configurables, des connexions interrompues et des charges utiles malformées pour tester la manière dont votre application gère les services en aval non fiables.

Scénarios avec état

Modélisez des flux de travail en plusieurs étapes avec des machines à états afin que le même point de terminaison puisse renvoyer différentes réponses en fonction des interactions précédentes.

API REST d'administration

Gérez les stubs, les journaux de requêtes, les scénarios et les enregistrements de manière programmatique via l'API d'administration pour l'automatisation CI/CD et les intégrations d'outils.

Pourquoi exécuter WireMock avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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