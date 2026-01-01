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Serveur VPN SSL de qualité entreprise avec une console d'administration web, un portail client en libre-service et la prise en charge de toutes les principales plateformes.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server est la solution VPN de qualité commerciale construite sur le protocole OpenVPN open-source éprouvé. Il ajoute une interface d'administration web puissante, une configuration client automatisée et une authentification multi-facteurs pour rendre le déploiement d'un VPN sécurisé accessible à toute organisation. Deux connexions simultanées gratuites sont incluses par défaut, avec des licences disponibles pour les équipes plus importantes.

L'auto-hébergement d'Access Server sur votre propre VPS vous offre une adresse IP statique dédiée, un contrôle total sur les clés de chiffrement et les politiques d'accès, et aucune infrastructure partagée avec d'autres organisations. Contrairement aux services VPN hébergés, votre trafic ne transite jamais par un tiers, ce qui en fait le bon choix pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de OpenVPN Access Server

Console d'administration Web

Configurez les utilisateurs, l'authentification, la mise en réseau et les paramètres VPN avancés via une interface complète basée sur un navigateur, sans toucher à la ligne de commande.

Téléchargements de clients en un clic

Le portail client en libre-service permet aux utilisateurs de télécharger des clients VPN préconfigurés pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android en un seul clic.

Authentification flexible

Prend en charge les comptes locaux, LDAP, RADIUS, SAML et PAM afin qu'Access Server s'intègre à votre infrastructure d'identité existante sans gestion d'utilisateurs en double.

Contrôle d'accès granulaire

Les politiques réseau par utilisateur et par groupe vous permettent de restreindre les ressources auxquelles chaque utilisateur peut accéder, en imposant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre réseau.

Tunnelisation fractionnée

Acheminer uniquement le trafic spécifique via le VPN tout en laissant les autres trafics utiliser directement la connexion locale, équilibrant la sécurité et la performance pour les travailleurs à distance.

Pourquoi exécuter OpenVPN Access Server avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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