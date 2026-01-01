Déployez Yao en un clic d'installation.
Environnement d'exécution d'applications open source et cadre d'agents IA pour la création d'applications web et d'API avec une configuration JSON.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yao
Yao est un runtime d'application full-stack open-source qui permet aux développeurs de créer des applications web, des API REST et des tableaux de bord d'administration en écrivant des fichiers de configuration JSON et YAML au lieu de code backend. Initialement un moteur low-code, Yao v1.0 a évolué pour devenir une plateforme d'agents IA avec une intégration native du protocole MCP (Model Context Protocol), une orchestration multi-agents et une interface de chat conversationnel intégrée.
Contrairement aux frameworks traditionnels, Yao est livré sous la forme d'un seul binaire Go avec une base de données SQLite embarquée, un moteur JavaScript V8 pour les hooks TypeScript et un système d'interface utilisateur rendu côté serveur — ce qui en fait un environnement autonome pour la création et l'exécution d'applications web basées sur l'IA sans avoir à gérer des runtimes ou des bases de données séparés.
Fonctionnalités clés de Yao
Générateur d'API JSON
Définissez les points d'accès de l'API REST, les modèles de base de données et les panneaux d'administration entièrement dans des fichiers de configuration JSON/YAML, éliminant ainsi le code passe-partout du backend.
Orchestration d'agents IA
Le support natif de MCP et l'exécution multi-agents vous permettent de connecter des outils d'IA, de déléguer des tâches à des sous-agents et d'exécuter des flux de travail d'agents parallèles à partir d'une seule configuration.
Moteur V8 embarqué
Exécutez la logique métier et les hooks TypeScript directement dans Yao à l'aide d'un environnement d'exécution JavaScript V8 intégré — aucune installation de Node.js n'est requise.
Interface utilisateur rendue côté serveur
SUI Pages fournit un système de rendu côté serveur basé sur des composants pour la création d'interfaces frontend complètes sans framework JavaScript séparé.
Recherche vectorielle intégrée
La recherche vectorielle intégrée, le graphe de connaissances et les capacités GraphRAG propulsent la récupération sémantique de documents et les fonctionnalités de base de connaissances IA.
Pourquoi exécuter Yao avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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