Yao est un runtime d'application full-stack open-source qui permet aux développeurs de créer des applications web, des API REST et des tableaux de bord d'administration en écrivant des fichiers de configuration JSON et YAML au lieu de code backend. Initialement un moteur low-code, Yao v1.0 a évolué pour devenir une plateforme d'agents IA avec une intégration native du protocole MCP (Model Context Protocol), une orchestration multi-agents et une interface de chat conversationnel intégrée.

Contrairement aux frameworks traditionnels, Yao est livré sous la forme d'un seul binaire Go avec une base de données SQLite embarquée, un moteur JavaScript V8 pour les hooks TypeScript et un système d'interface utilisateur rendu côté serveur — ce qui en fait un environnement autonome pour la création et l'exécution d'applications web basées sur l'IA sans avoir à gérer des runtimes ou des bases de données séparés.