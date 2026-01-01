Jusqu'à 69 % de réduction sur Matrix Conduit

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Homeserver Matrix léger basé sur Rust pour un chat sécurisé et fédéré avec une consommation minimale de ressources.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Matrix Conduit

Matrix Conduit est un homeserver Matrix simple, rapide et fiable, écrit en Rust. Conçu comme une alternative légère à Synapse, il est livré sous forme d'un binaire unique avec une base de données RocksDB intégrée, éliminant le besoin de PostgreSQL ou d'autres services externes et réduisant considérablement l'empreinte des ressources nécessaires pour faire fonctionner votre propre serveur de discussion.

L'auto-hébergement de Conduit sur un VPS vous donne la pleine propriété de l'historique des messages, des médias et des clés de chiffrement tout en fédérant avec le réseau Matrix mondial. Le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, et tout client Matrix standard comme Element, FluffyChat ou Cinny se connecte immédiatement, de sorte que votre communauté continue d'utiliser les outils qu'elle connaît déjà.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Matrix Conduit

Encombrement réduit

Un seul binaire Rust avec un magasin RocksDB intégré fonctionne confortablement sur de petits plans VPS là où Synapse aurait des difficultés.

Chiffrement de bout en bout

Les salons privés et les messages directs sont chiffrés par défaut afin que le contenu des messages reste illisible pour quiconque, à l'exception de leurs destinataires.

Fédération Matrix

Connectez-vous avec les utilisateurs sur n'importe quel autre homeserver Matrix dans le monde entier via le protocole Matrix ouvert et le réseau de fédération.

Aucune base de données externe

Stocke toutes les données dans une instance RocksDB embarquée, éliminant la complexité de la configuration, de l'optimisation et de la sauvegarde de PostgreSQL.

Clients standard pris en charge

Fonctionne avec Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, et tout autre client qui utilise l'API client-serveur Matrix.

Contrôle du jeton d'enregistrement

Protégez la création de nouveaux comptes derrière un jeton secret partagé afin que seules les personnes que vous invitez puissent s'inscrire sur votre serveur.

Pourquoi exécuter Matrix Conduit avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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