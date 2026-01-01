Déployez Overseerr en un clic.
Outil de gestion et de découverte des demandes de contenus multimédias pour Plex avec navigation basée sur TMDb, processus de validation et intégration automatique de Sonarr et Radarr.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Overseerr
Overseerr est l'outil de gestion des demandes de contenus multimédias open source par excellence pour les opérateurs de serveurs Plex. Les utilisateurs parcourent une interface magnifique, alimentée par TMDb, pour découvrir et demander des films ou des séries ; les administrateurs examinent et approuvent ces demandes, qui sont ensuite automatiquement traitées via Sonarr et Radarr. L'authentification Plex offre une connexion unique (SSO) transparente, et le scanner de bibliothèque empêche les téléchargements en double en vérifiant ce qui est déjà disponible.
L'auto-hébergement d'Overseerr sur votre VPS offre à votre communauté Plex un portail soigné et toujours accessible, sans exposer les outils d'automatisation backend. Des ressources dédiées garantissent une découverte rapide des médias avec des illustrations haute résolution, tandis que le stockage persistant protège l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les paramètres d'intégration lors des redémarrages et des mises à jour.
Fonctionnalités clés de Overseerr
Plex Authentification unique
Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex et les autorisations se synchronisent automatiquement, il n'y a donc pas de couche de gestion des utilisateurs distincte à maintenir.
Intégration Sonarr et Radarr
Les requêtes approuvées sont directement transmises à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une livraison à la bibliothèque, bouclant la boucle sans intervention manuelle.
Interface de découverte TMDb
Une expérience de navigation visuellement riche, propulsée par The Movie Database, permet aux utilisateurs d'explorer du contenu tendance, populaire et recommandé avant de faire des requêtes.
Flux de travail de demande d'approbation
Les administrateurs examinent les demandes en attente via un tableau de bord intuitif, avec la possibilité d'approuver, de refuser ou de définir des quotas par utilisateur pour gérer la capacité de stockage.
Notifications multi-canaux
Tient les utilisateurs informés du statut des requêtes via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover, et plus encore, chaque canal étant configurable indépendamment.
Pourquoi exécuter Overseerr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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