Déployez Plex en un clic.
Le serveur multimédia auto-hébergé le plus populaire au monde pour diffuser des films, des émissions de télévision, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil.
Choisissez un pack VPS pour Plex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plex
Plex transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming raffiné rivalisant avec Netflix ou Spotify. Il récupère automatiquement les affiches, les descriptions, les détails du casting et les évaluations pour vos films, séries télévisées et musique — transformant les fichiers bruts en une bibliothèque magnifiquement organisée accessible depuis n'importe quel appareil ou emplacement.
L'auto-hébergement de Plex sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la disponibilité de votre connexion internet domestique, un CPU dédié pour un transcodage fluide de plusieurs flux simultanés, et une bande passante d'upload de qualité professionnelle afin que l'accès à distance ne subisse jamais de mise en mémoire tampon — même avec du contenu 4K.
Fonctionnalités clés de Plex
Prise en charge universelle des appareils
Les applications natives pour iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et les navigateurs web garantissent que votre bibliothèque est accessible depuis chaque écran que vous possédez.
Métadonnées automatiques
Plex récupère automatiquement les affiches, les évaluations, les informations sur le casting et les descriptions depuis TMDb, TVDb et MusicBrainz, transformant les fichiers bruts en une collection cataloguée de manière professionnelle.
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et AMD AMF convertit la vidéo en temps réel afin que n'importe quel appareil puisse lire n'importe quel format sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité.
TV en direct et DVR
Associez Plex à un tuner compatible pour enregistrer les émissions diffusées par voie hertzienne, créant ainsi un DVR personnel qui remplace le câble par des chaînes locales gratuites et la visualisation en différé.
Comptes utilisateur gérés
Créez des profils séparés pour chaque membre de la famille avec un historique de visionnage individuel, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu — le tout géré depuis un seul panneau d'administration.
Pourquoi exécuter Plex avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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