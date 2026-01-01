NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel, initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — ce qui permet aux producteurs et aux consommateurs de s'adapter horizontalement sans reconfiguration.

L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à haut volume, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web incluse offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtiers codées en dur dans votre parc.