Déployez Pinchflat avec une installation en un clic.
Gestionnaire de médias YouTube auto-hébergé qui télécharge automatiquement les nouvelles vidéos de vos chaînes et listes de lecture préférées sans aucun effort manuel.
Choisissez un pack VPS pour Pinchflat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pinchflat
Pinchflat est un gestionnaire de contenu YouTube auto-hébergé basé sur yt-dlp qui automatise le téléchargement et l'organisation de vidéos depuis des chaînes et des listes de lecture. Configurez une règle une seule fois — Pinchflat vérifie périodiquement les nouveaux contenus et les télécharge automatiquement, avec un support de premier ordre pour les bibliothèques Plex, Jellyfin et Kodi afin que votre centre multimédia reste à jour sans aucun travail manuel.
L'exécution de Pinchflat sur votre VPS permet aux téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sans monopoliser votre bande passante domestique ou votre ordinateur. L'intégration de SponsorBlock ignore les segments sponsorisés, la génération de flux RSS transforme les chaînes en flux de podcasts, et la suppression automatique optionnelle gère le stockage automatiquement à mesure que votre bibliothèque s'agrandit.
Fonctionnalités clés de Pinchflat
Téléchargements automatiques de chaînes
Définissez des règles pour les chaînes ou les listes de lecture et Pinchflat vérifie périodiquement les nouvelles mises en ligne, les téléchargeant automatiquement sans aucun déclencheur manuel.
Intégration du Centre multimédia
Support de première classe pour Plex, Jellyfin et Kodi avec un système de nommage puissant qui organise les fichiers exactement comme votre serveur multimédia l'attend.
Support SponsorBlock
Saute ou coupe automatiquement les segments sponsorisés, les intros et les outros des vidéos téléchargées à l'aide des données SponsorBlock fournies par la communauté.
Génération de flux RSS
Convertit les chaînes et les listes de lecture YouTube en flux RSS afin que vous puissiez suivre les créateurs de vidéos dans n'importe quelle application de podcast ou de lecteur de flux.
Gestion intelligente du stockage
Configurez la suppression automatique du contenu plus ancien par âge ou par nombre pour maîtriser l'utilisation du disque à mesure que votre archive s'agrandit.
Pourquoi exécuter Pinchflat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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