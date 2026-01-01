Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation multimédia — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, relayant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel vers Discord, Slack et d'autres plateformes.

En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile multimédia sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.