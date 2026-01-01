Déployez Copyparty avec une installation en un clic.
Serveur de fichiers portable avec accès HTTP, WebDAV, SFTP et FTP, téléversements reprenables et aucune dépendance de base de données.
Choisissez un forfait VPS pour Copyparty
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Copyparty
Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui regroupe un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléchargements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et inclut une bibliothèque multimédia complète avec vignettes, lecture audio et recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Parce que tout fonctionne dans un seul conteneur avec des données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.
Caractéristiques principales de Copyparty
Accès multi-protocole
Servir des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.
Téléversements reprenables
La prise en charge du téléversement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans recommencer depuis le début.
Bibliothèque de médias intégrée
Génère automatiquement des miniatures et extrait les métadonnées pour les fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.
Dédoublonnage de fichiers
La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant de l'espace disque sans aucun effort manuel.
Aucune base de données requise
Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer en plus de vos fichiers.
Pourquoi exécuter Copyparty sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile