Déployez Flagsmith en un clic.
Service de feature flag open-source et de configuration à distance pour déployer du code en mode furtif, exécuter des tests A/B et cibler les utilisateurs par segment.
Choisissez un pack VPS pour Flagsmith
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flagsmith
Flagsmith est une plateforme open-source de drapeaux de fonctionnalité et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des bascules, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçu comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, il offre des valeurs de drapeaux de fonctionnalité par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.
L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS maintient chaque drapeau de fonctionnalité, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de drapeaux de fonctionnalité planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone sans bloquer les requêtes d'évaluation des drapeaux de fonctionnalité.
Fonctionnalités clés de Flagsmith
Indicateurs et configuration à distance
Activez ou désactivez des fonctionnalités, ciblez par segment d'utilisateurs, proposez des variations multivariées et fournissez des valeurs de configuration à distance depuis une seule plateforme.
Promotion multi-environnement
Promouvez les valeurs de flags du développement à la pré-production et à la production avec une copie en un clic et des surcharges par environnement pour des déploiements sécurisés.
Déploiements par pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités en fonction d'un pourcentage du trafic, avec une affectation persistante par utilisateur, afin que le même utilisateur bénéficie d'un traitement cohérent d'une session à l'autre.
Audit et approbations
Journal d'audit complet de chaque modification de drapeau avec des flux de travail d'approbation de demande de modification facultatifs pour les drapeaux sensibles dans les environnements de production.
SDK en temps réel
SDK officiels pour JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native et Flutter avec mise en cache de l'évaluation locale.
Intégrations et webhooks
Les intégrations Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket et de webhook informent votre équipe et vos pipelines CI lorsque des indicateurs changent en production.
Pourquoi exécuter Flagsmith avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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