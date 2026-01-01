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Service de feature flag open-source et de configuration à distance pour déployer du code en mode furtif, exécuter des tests A/B et cibler les utilisateurs par segment.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Flagsmith

Flagsmith est une plateforme open-source de drapeaux de fonctionnalité et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des bascules, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçu comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, il offre des valeurs de drapeaux de fonctionnalité par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.

L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS maintient chaque drapeau de fonctionnalité, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de drapeaux de fonctionnalité planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone sans bloquer les requêtes d'évaluation des drapeaux de fonctionnalité.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Flagsmith

Indicateurs et configuration à distance

Activez ou désactivez des fonctionnalités, ciblez par segment d'utilisateurs, proposez des variations multivariées et fournissez des valeurs de configuration à distance depuis une seule plateforme.

Promotion multi-environnement

Promouvez les valeurs de flags du développement à la pré-production et à la production avec une copie en un clic et des surcharges par environnement pour des déploiements sécurisés.

Déploiements par pourcentage

Déployer progressivement les fonctionnalités en fonction d'un pourcentage du trafic, avec une affectation persistante par utilisateur, afin que le même utilisateur bénéficie d'un traitement cohérent d'une session à l'autre.

Audit et approbations

Journal d'audit complet de chaque modification de drapeau avec des flux de travail d'approbation de demande de modification facultatifs pour les drapeaux sensibles dans les environnements de production.

SDK en temps réel

SDK officiels pour JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native et Flutter avec mise en cache de l'évaluation locale.

Intégrations et webhooks

Les intégrations Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket et de webhook informent votre équipe et vos pipelines CI lorsque des indicateurs changent en production.

Pourquoi exécuter Flagsmith avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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