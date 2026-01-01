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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MediaGo

MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui associe une interface utilisateur basée sur un navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg séparée.

Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et que les fichiers restent dans un stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web épuré.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de MediaGo

Analyseur M3U8 et HLS

Détectez et téléchargez des flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.

moteur yt-dlp

Le support yt-dlp intégré télécharge des vidéos depuis YouTube, Twitter, Instagram, Reddit et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, prêt à l'emploi.

Téléchargeur Bilibili

L'intégration native de BBDown télécharge les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.

Extension de navigateur

L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.

Conversion de format dans l'application

Convertissez les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec le pipeline ffmpeg intégré sans quitter le tableau de bord.

API HTTP et automatisation

Une API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.

Pourquoi exécuter MediaGo avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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