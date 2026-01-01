Déployez Unstructured en un clic.
API de traitement de documents qui extrait des données structurées à partir de fichiers PDF, Word et d'images pour les pipelines RAG et les modèles d'IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Unstructured
Unstructured est une API de traitement de documents open source conçue pour les pipelines d'IA et d'apprentissage automatique. Elle ingère des PDF, des documents Word, des présentations PowerPoint, des images, du HTML et d'autres formats non structurés, et en extrait des éléments de texte propres et structurés, prêts à être ingérés dans une base de données vectorielle.
L'auto-hébergement d'Unstructured sur un VPS permet de conserver les documents sensibles au sein de votre propre infrastructure tout en offrant les mêmes capacités d'extraction que celles utilisées dans les systèmes RAG de production. Il s'intègre avec LangChain, LlamaIndex et les principales bases de données vectorielles, ce qui en fait une couche d'ingestion de documents prête à l'emploi pour toute application d'IA.
Fonctionnalités clés de Unstructured
Extraction multiformat
Traiter des PDF, Word, Excel, PowerPoint, des images, HTML et des formats d'e-mail via un point de terminaison d'API unique et cohérent.
Pipeline RAG prêt
Les sorties sont structurées pour une ingestion directe dans des bases de données vectorielles comme Weaviate, Pinecone et Chroma pour la génération augmentée par récupération.
Intégration LangChain
Les chargeurs natifs LangChain et LlamaIndex font d'Unstructured une source de documents intégrable pour tout framework d'application d'IA.
Extraction de tableau
Extrait avec précision les tableaux des documents PDF et Word, en préservant leur structure pour les tâches de traitement de données en aval.
Confidentialité sur site
L'exécution sur votre propre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre infrastructure pendant le processus d'extraction.
Pourquoi exécuter Unstructured avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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