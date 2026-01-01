Déployez Moodist avec une installation en un clic.
Mixeur de sons d'ambiance open source avec 84 paysages sonores sélectionnés et des outils de productivité intégrés pour la concentration et la relaxation.
Choisissez un pack VPS pour Moodist
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Moodist
Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis – de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc – vous pouvez créer des mix personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.
Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mix peuvent être partagés via URL afin que collègues ou amis puissent profiter du même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS, sans dépendre d'un service tiers.
Fonctionnalités clés de Moodist
Mixage audio superposé
Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.
Suite bureautique
Le minuteur Pomodoro, le compte à rebours, les exercices de respiration, la liste de tâches et le bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application distincte n'est nécessaire.
Mixes partageables
Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.
Gestion des préréglages
Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin que vous puissiez revenir à l'environnement idéal en un seul clic.
Application Web Progressive
Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une expérience d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.
Pourquoi exécuter Moodist avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur