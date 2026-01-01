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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Moodist

Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis – de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc – vous pouvez créer des mix personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.

Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mix peuvent être partagés via URL afin que collègues ou amis puissent profiter du même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS, sans dépendre d'un service tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Moodist

Mixage audio superposé

Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.

Suite bureautique

Le minuteur Pomodoro, le compte à rebours, les exercices de respiration, la liste de tâches et le bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application distincte n'est nécessaire.

Mixes partageables

Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.

Gestion des préréglages

Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin que vous puissiez revenir à l'environnement idéal en un seul clic.

Application Web Progressive

Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une expérience d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.

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