Déployez Snipe-IT avec une installation en un clic.
Gestion des actifs informatiques libre et open-source pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.
Choisissez un pack VPS pour Snipe-IT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Snipe-IT
Snipe-IT est un système de gestion des actifs informatiques puissant et open-source, basé sur Laravel, qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de sortie, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.
L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.
Fonctionnalités clés de Snipe-IT
Entrée/Sortie des actifs
Suivez précisément qui possède quel actif à tout moment grâce à un flux de travail simplifié d'enregistrement et de restitution et des notifications par e-mail automatiques.
Gestion des licences
Gérer les clés de licence logicielles, le nombre de sièges et les dates de renouvellement pour maintenir la conformité et éviter le sur- ou le sous-licenciement.
Suivi de l'amortissement
Calculer l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes linéaire ou dégressive pour des rapports financiers et une comptabilité précis.
Code-barres et Codes QR
Générez et scannez des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.
API REST et Rapports
Exportez les données au format CSV ou Excel et intégrez-les à des systèmes externes via une API REST complète pour les flux de travail d'automatisation et de veille stratégique.
Pourquoi exécuter Snipe-IT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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