Déploiement de Kan en un clic.
Tableau Kanban open source et outil de gestion de projet conçu comme une alternative à Trello axée sur la confidentialité.
Choisissez un pack VPS pour Kan
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kan
Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de projet. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de Trello basé sur les cartes et les tableaux, sans les coûts par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus dès le départ.
Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que vos données de projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec la prise en charge de la connexion par e-mail/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.
Fonctionnalités clés de Kan
Tableaux Kanban
Organisez le travail sur des tableaux et des cartes avec des étiquettes, des filtres et par glisser-déposer pour tout flux de travail d'équipe.
Espaces de travail d'équipe
Invitez les membres à des espaces de travail partagés avec des contrôles de visibilité des tableaux afin que les bonnes personnes voient les bons projets.
Importation Trello
Migrez les tableaux Trello existants directement dans Kan pour préserver l'historique du projet sans saisie manuelle.
Authentification flexible
Se connecter avec e-mail/mot de passe ou l'un des plus de 20 fournisseurs OAuth, y compris Google, GitHub et Microsoft.
Suivi d'activité
Les journaux d'activité des cartes et les fils de commentaires conservent un historique complet de chaque modification et discussion en un seul endroit.
Pourquoi exécuter Kan avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.