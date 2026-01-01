Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de projet. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de Trello basé sur les cartes et les tableaux, sans les coûts par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus dès le départ.

Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que vos données de projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec la prise en charge de la connexion par e-mail/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.