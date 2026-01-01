Drizzle Gateway est une version améliorée et auto-hébergée de Drizzle Studio qui offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une interface web complète pour gérer leurs bases de données. Construit sur l'écosystème Drizzle ORM, il offre une construction de requêtes avancée, une visualisation de schémas en temps réel et une gestion des migrations dans un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur.

L'application prend en charge plusieurs connexions de bases de données simultanées, ce qui en fait un hub centralisé pour les équipes travaillant sur les environnements de développement, de staging et de production. La protection par mot de passe maître sécurise l'accès, tandis que le stockage persistant maintient toutes les configurations de connexion et les requêtes enregistrées intactes après les redémarrages. L'auto-hébergement garantit que les identifiants de base de données sensibles ne quittent jamais votre infrastructure.