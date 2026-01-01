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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec EmailEngine

EmailEngine est un service auto-hébergé qui se connecte aux boîtes aux lettres IMAP et SMTP — y compris Gmail, Outlook et tout fournisseur standard — et expose toutes les opérations de messagerie via une seule API REST. Au lieu d'écrire du code d'application qui communique directement avec IMAP, les développeurs enregistrent des comptes de messagerie avec EmailEngine, puis envoient, reçoivent, recherchent et synchronisent les e-mails via des points de terminaison HTTP propres.

L'auto-hébergement d'EmailEngine sur votre propre VPS maintient les identifiants de compte de messagerie et les données de message au sein de votre propre infrastructure. EmailEngine gère la reconnexion, le chiffrement des identifiants et la livraison des webhooks afin que le code de l'application reste concentré sur la logique métier plutôt que sur la gestion du protocole de messagerie. Un essai de 14 jours est inclus ; une licence est requise pour une utilisation continue en production.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de EmailEngine

API REST unifiée d'e-mail

Accédez à toutes les opérations IMAP et SMTP — envoyer, recevoir, rechercher, synchroniser — via un point de terminaison HTTP unique, quel que soit le fournisseur de messagerie.

Gestion multi-comptes

Enregistrez plusieurs comptes de messagerie de n'importe quel fournisseur et gérez toutes les boîtes de réception via une API cohérente sans travail d'intégration par fournisseur.

Distribution d'événements Webhook

Recevez des notifications HTTP en temps réel lorsque de nouveaux e-mails arrivent, des messages sont lus ou que l'état de la boîte aux lettres change, sans avoir à sonder.

Chiffrement des identifiants

Tous les mots de passe des comptes de messagerie et les jetons OAuth stockés sont chiffrés à l'aide de la clé secrète principale que vous configurez lors du déploiement.

Proxy de soumission SMTP

Envoyez des e-mails au nom de comptes enregistrés via un proxy SMTP intégré sans exposer les identifiants bruts aux services d'envoi.

Pourquoi exécuter EmailEngine avec Hostinger ?

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Maxim Shishkin
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Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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