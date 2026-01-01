Déployez EmailEngine avec une installation en un clic.
API d'e-mail auto-hébergée qui connecte les comptes IMAP et SMTP et les expose comme une interface REST unifiée.
Choisissez un pack VPS pour EmailEngine
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EmailEngine
EmailEngine est un service auto-hébergé qui se connecte aux boîtes aux lettres IMAP et SMTP — y compris Gmail, Outlook et tout fournisseur standard — et expose toutes les opérations de messagerie via une seule API REST. Au lieu d'écrire du code d'application qui communique directement avec IMAP, les développeurs enregistrent des comptes de messagerie avec EmailEngine, puis envoient, reçoivent, recherchent et synchronisent les e-mails via des points de terminaison HTTP propres.
L'auto-hébergement d'EmailEngine sur votre propre VPS maintient les identifiants de compte de messagerie et les données de message au sein de votre propre infrastructure. EmailEngine gère la reconnexion, le chiffrement des identifiants et la livraison des webhooks afin que le code de l'application reste concentré sur la logique métier plutôt que sur la gestion du protocole de messagerie. Un essai de 14 jours est inclus ; une licence est requise pour une utilisation continue en production.
Fonctionnalités clés de EmailEngine
API REST unifiée d'e-mail
Accédez à toutes les opérations IMAP et SMTP — envoyer, recevoir, rechercher, synchroniser — via un point de terminaison HTTP unique, quel que soit le fournisseur de messagerie.
Gestion multi-comptes
Enregistrez plusieurs comptes de messagerie de n'importe quel fournisseur et gérez toutes les boîtes de réception via une API cohérente sans travail d'intégration par fournisseur.
Distribution d'événements Webhook
Recevez des notifications HTTP en temps réel lorsque de nouveaux e-mails arrivent, des messages sont lus ou que l'état de la boîte aux lettres change, sans avoir à sonder.
Chiffrement des identifiants
Tous les mots de passe des comptes de messagerie et les jetons OAuth stockés sont chiffrés à l'aide de la clé secrète principale que vous configurez lors du déploiement.
Proxy de soumission SMTP
Envoyez des e-mails au nom de comptes enregistrés via un proxy SMTP intégré sans exposer les identifiants bruts aux services d'envoi.
Pourquoi exécuter EmailEngine avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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