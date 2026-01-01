Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur le disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans rien télécharger vers un service cloud tiers.

Ce qui la distingue, c'est la découverte sensible au contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo pour la recherche d'images similaires, effectue la détection de visages afin que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus générés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.