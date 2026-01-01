Déployez l'installation de Koel en un clic.
Serveur de streaming musical personnel qui transforme votre VPS en un lecteur de musique cloud privé avec une interface web moderne.
Choisissez un pack VPS pour Koel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Koel
Koel est une application de streaming musical auto-hébergée qui vous offre une expérience d'écoute similaire à Spotify pour votre propre collection musicale. Développée avec Laravel et Vue.js, elle offre une lecture audio réactive, la gestion de votre bibliothèque et la création de playlists entièrement dans le navigateur — sur n'importe quel appareil, sans avoir à installer d'application.
Contrairement aux services de streaming cloud, Koel conserve votre musique sur votre propre serveur, sans abonnement, sans restrictions de contenu et sans partage de données avec des tiers. Téléchargez des fichiers directement via l'interface web ou indiquez à Koel un répertoire musical existant, et il gère automatiquement l'analyse des métadonnées, la récupération des pochettes d'album et l'organisation de la bibliothèque.
Fonctionnalités clés de Koel
Lecteur Web Moderne
L'application monopage Vue.js offre une lecture instantanée, la gestion de la file d'attente et des raccourcis clavier depuis n'importe quel navigateur, sans installer d'application native.
Chargement de fichier depuis le navigateur
Ajoutez de la musique à votre bibliothèque en faisant glisser des fichiers dans le navigateur — aucun accès SSH, FTP ou en ligne de commande n'est requis.
Scrobbling Last.fm
Connectez votre compte Last.fm pour enregistrer automatiquement chaque morceau que vous écoutez et construire un historique d'écoute complet.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes pour la famille ou les amis, chacun avec des listes de lecture et un historique d'écoute distincts, tous partageant la même bibliothèque musicale.
Gestion des playlists
Créez et gérez des listes de lecture manuellement ou laissez Koel générer "Récemment écouté" et des listes de favoris automatiquement pendant que vous écoutez.
Pourquoi exécuter Koel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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