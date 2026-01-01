Open Journal Systems (OJS) est une plateforme gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project (PKP) pour gérer le flux de travail complet d'une revue académique — de la soumission et de l'évaluation par les pairs à l'édition, la production et la publication en ligne. C'est le système de gestion de revues en libre accès le plus utilisé au monde, alimentant des dizaines de milliers de revues dans les universités, les institutions de recherche et les éditeurs indépendants du monde entier.

L'auto-hébergement d'OJS sur votre propre VPS donne à votre revue une indépendance totale vis-à-vis des plateformes d'édition commerciales, sans frais par article, sans coûts d'abonnement, et avec la pleine propriété de vos données de soumission et de votre archive de publication. La plateforme prend en charge les déploiements multi-revues, ce qui la rend adaptée aux institutions gérant plusieurs titres à partir d'une seule installation.