Déployez OpenSpeedTest en un clic.
Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé mesurant le téléchargement, le téléversement, le ping et la gigue sans plugins ni services tiers.
Choisissez un pack VPS pour OpenSpeedTest
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenSpeedTest
OpenSpeedTest est une application de test de vitesse HTML5 gratuite et open-source qui s'exécute entièrement dans le navigateur sans nécessiter Flash, Java ou tout autre logiciel côté client. Elle mesure avec précision la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, le ping et la gigue depuis n'importe quel navigateur web moderne sur les téléphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement d'OpenSpeedTest sur votre VPS vous offre un point de mesure privé et impartial, proche de vos applications hébergées. Contrairement aux services publics de test de vitesse influencés par les relations avec les FAI, votre instance mesure les performances réelles de votre propre serveur — idéal pour diagnostiquer les problèmes de réseau, vérifier les vitesses des FAI et évaluer les connexions VPN sans partager de données avec des tiers.
Fonctionnalités clés de OpenSpeedTest
Implémentation HTML5 pure
Aucun plugin, Flash ou Java requis — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur n'importe quel appareil, y compris IE10 et les versions ultérieures.
Mesures complètes du réseau
Mesure la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, la latence de ping et la gigue en une seule exécution de test.
Serveur NGINX léger
Une faible empreinte de ressources signifie qu'OpenSpeedTest fonctionne efficacement parallèlement à d'autres applications sur le même VPS.
Aucun partage de données avec des tiers
Toutes les données de test restent sur votre serveur — aucun résultat de vitesse, adresse IP ou statistique d'utilisation n'est envoyé à des services externes.
Conception réactive
Fonctionne sur ordinateur de bureau, tablette et mobile avec une interface épurée, sans publicités ni incitations à la mise à niveau premium.
Pourquoi exécuter OpenSpeedTest avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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