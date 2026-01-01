Jusqu'à 69 % de réduction sur OpenSpeedTest

Déployez OpenSpeedTest en un clic.

Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé mesurant le téléchargement, le téléversement, le ping et la gigue sans plugins ni services tiers.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez OpenSpeedTest en un clic.

Choisissez un pack VPS pour OpenSpeedTest

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenSpeedTest

OpenSpeedTest est une application de test de vitesse HTML5 gratuite et open-source qui s'exécute entièrement dans le navigateur sans nécessiter Flash, Java ou tout autre logiciel côté client. Elle mesure avec précision la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, le ping et la gigue depuis n'importe quel navigateur web moderne sur les téléphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs de bureau.

L'auto-hébergement d'OpenSpeedTest sur votre VPS vous offre un point de mesure privé et impartial, proche de vos applications hébergées. Contrairement aux services publics de test de vitesse influencés par les relations avec les FAI, votre instance mesure les performances réelles de votre propre serveur — idéal pour diagnostiquer les problèmes de réseau, vérifier les vitesses des FAI et évaluer les connexions VPN sans partager de données avec des tiers.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de OpenSpeedTest

Implémentation HTML5 pure

Aucun plugin, Flash ou Java requis — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur n'importe quel appareil, y compris IE10 et les versions ultérieures.

Mesures complètes du réseau

Mesure la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, la latence de ping et la gigue en une seule exécution de test.

Serveur NGINX léger

Une faible empreinte de ressources signifie qu'OpenSpeedTest fonctionne efficacement parallèlement à d'autres applications sur le même VPS.

Aucun partage de données avec des tiers

Toutes les données de test restent sur votre serveur — aucun résultat de vitesse, adresse IP ou statistique d'utilisation n'est envoyé à des services externes.

Conception réactive

Fonctionne sur ordinateur de bureau, tablette et mobile avec une interface épurée, sans publicités ni incitations à la mise à niveau premium.

Pourquoi exécuter OpenSpeedTest avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web

Sélectionner
Blender

Blender

Suite de modélisation 3D, d'animation et de rendu accessible via un navigateur

Sélectionner
CommaFeed

CommaFeed

Lecteur RSS auto-hébergé inspiré de Google Reader avec des raccourcis clavier et des applications mobiles

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.