Déployez Forgejo en un clic.
Service Git léger et auto-hébergé avec une interface web complète, des requêtes de tirage, un suivi des problèmes et des pipelines CI/CD.
Choisissez un pack VPS pour Forgejo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Forgejo
Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui a émergé comme un fork de Gitea, mettant fortement l'accent sur la transparence et l'autonomisation des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code à la gestion des tickets, aux wikis et aux actions CI/CD intégrées — le tout dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.
L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie la propriété complète de votre code source, aucune dépendance vis-à-vis de plateformes tierces et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par siège utilisateur ni le risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui bloqueraient l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.
Fonctionnalités clés de Forgejo
Hébergement Git Intégral
Hébergez des dépôts avec accès SSH et HTTPS, protection des branches et un visualiseur de différences basé sur le web pour la révision de code.
Demandes de tirage & Revues
Workflow de revue de code structuré avec commentaires en ligne, exigences d'approbation et stratégies de fusion pour le contrôle qualité.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et des tableaux de projet pour gérer le travail parallèlement au code auquel il est lié.
Actions CI/CD intégrées
L'automatisation compatible avec GitHub Actions vous permet d'exécuter des tests et des déploiements directement dans Forgejo sans services de CI externes.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker, des paquets NPM et d'autres artefacts sur la même plateforme que votre code source pour une chaîne d'approvisionnement unifiée.
Prise en charge de la fédération
La fédération basée sur ActivityPub permet la collaboration inter-instances, réduisant la dépendance à l'égard de tout fournisseur d'hébergement centralisé unique.
Pourquoi exécuter Forgejo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.