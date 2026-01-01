Déployez phpMyAdmin en un clic.
Outil d'administration web pour gérer les bases de données MySQL et MariaDB via une interface graphique intuitive.
Choisissez un pack VPS pour phpMyAdmin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec phpMyAdmin
phpMyAdmin est l'outil d'administration web le plus utilisé pour les bases de données MySQL et MariaDB, plébiscité par des millions de développeurs et d'administrateurs de bases de données depuis plus de vingt ans. Il offre une interface graphique complète pour parcourir les données, exécuter des requêtes SQL, gérer les tables et les index, gérer les privilèges des utilisateurs, et importer ou exporter des données — le tout sans accès en ligne de commande.
Ce déploiement fonctionne en mode serveur arbitraire, vous permettant de vous connecter à n'importe quelle instance MySQL ou MariaDB en saisissant ses identifiants lors de la connexion. L'auto-hébergement de phpMyAdmin sur votre propre VPS maintient le trafic de la base de données au sein de votre réseau et offre un accès toujours disponible et sécurisé via HTTPS.
Fonctionnalités clés de phpMyAdmin
Gestion visuelle de bases de données
Parcourir, rechercher, modifier et supprimer des enregistrements dans les bases de données et les tables via une interface web intuitive.
Éditeur de requêtes SQL
Exécuter des requêtes avec coloration syntaxique, autocomplétion et un constructeur de requêtes visuel pour les opérations complexes.
Importer et exporter
Importez et exportez des données en utilisant SQL, CSV, XML, JSON et d'autres formats populaires avec des options configurables.
Gestion des privilèges utilisateur
Créer et gérer des comptes d'utilisateurs de base de données avec des contrôles de permission granulaires sur les serveurs MySQL.
Support multi-serveur
Se connecter à différentes instances MySQL et MariaDB à partir d'un seul déploiement phpMyAdmin en utilisant le mode serveur arbitraire.
Supervision de serveur
Afficher les statistiques de base de données et de table, suivre les métriques d'état du serveur et surveiller les performances en temps réel.
Pourquoi exécuter phpMyAdmin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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