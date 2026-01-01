Déployez LightRAG avec une installation en un clic.
Cadre de génération augmentée par la récupération, simple et rapide, combinant la recherche vectorielle avec les graphes de connaissances pour l'analyse de documents complexes.
Choisissez un pack VPS pour LightRAG
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LightRAG
LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de la requête par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.
L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS garde vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentale sans reconstruire l'index global — ainsi les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.
Fonctionnalités clés de LightRAG
Récupération à deux niveaux
Les embeddings vectoriels et les entités de graphe de connaissances se combinent dans un pipeline unique, surpassant la recherche vectorielle simple pour le raisonnement inter-documents tout en maintenant les coûts d'indexation bas.
Mises à jour incrémentielles des connaissances
De nouveaux documents fusionnent dans le graphique existant sans reconstruire l'index global, ainsi les données dynamiques restent à jour sans retraitement coûteux.
Prise en charge des fournisseurs Multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI sans réécrire les invites ni réindexer vos documents.
Cinq modes de requête
Basculez entre les stratégies de récupération Naive, Locale, Globale, Hybride et Mixte pour adapter la complexité des requêtes aux exigences de latence et de coût.
UI web intégrée
Tableau de bord basé sur un navigateur pour l'ingestion de documents, l'exécution de requêtes et la visualisation interactive du graphe de connaissances généré.
API REST pour les intégrations
Les points de terminaison REST authentifiés vous permettent d'intégrer LightRAG dans des applications existantes et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi exécuter LightRAG avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.