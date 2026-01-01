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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Audiobookshelf

Audiobookshelf est un serveur multimédia auto-hébergé complet, conçu spécifiquement pour les livres audio, les podcasts et les livres numériques. Il propose une application web progressive (PWA) accessible depuis n'importe quel navigateur, ainsi que des applications natives iOS et Android avec prise en charge de l'écoute hors ligne. La plateforme diffuse tous les formats audio à la volée, récupère automatiquement les métadonnées et les visuels de couverture, et synchronise la progression de lecture individuelle sur tous les appareils pour chaque utilisateur.

L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque multimédia — sans frais d'abonnement, sans limites de taille de fichier et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le téléchargement automatique des podcasts, la génération de flux RSS, la gestion des chapitres et les outils de fusion de fichiers audio font d'Audiobookshelf un remplacement complet des plateformes de livres audio commerciales, tout en préservant entièrement la confidentialité de vos habitudes d'écoute et de votre contenu acheté.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Audiobookshelf

Synchronisation de la progression multi-utilisateur

Chaque utilisateur conserve une progression de lecture indépendante qui se synchronise entre les navigateurs et les appareils mobiles, ce qui est idéal pour le partage en famille ou au sein du foyer.

Applications mobiles hors ligne

Les applications natives iOS et Android permettent aux utilisateurs de télécharger du contenu pour l'écouter sans connexion internet, idéal pour les trajets et les voyages.

Récupération automatique des métadonnées

Les couvertures et les métadonnées sont automatiquement récupérées depuis Audible, Google Livres, iTunes et d'autres sources, ce qui permet à votre bibliothèque de rester impeccable sans effort manuel.

Gestion des podcasts

Abonnez-vous aux podcasts, téléchargez automatiquement les nouveaux épisodes et générez des flux RSS privés afin de pouvoir écouter dans n'importe quel lecteur de podcasts que vous utilisez déjà.

Outils de chapitre

Modifier et rechercher les données de chapitre via l'API Audnexus, puis intégrer les métadonnées mises à jour directement dans les fichiers audio pour une navigation précise par chapitre.

Pourquoi exécuter Audiobookshelf sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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