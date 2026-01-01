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Plateforme de gestion des identités et des accès clients auto-hébergée avec OAuth, SAML, connexion sociale, MFA et une API axée sur les développeurs.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec FusionAuth

FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécifiquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multi-facteurs, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Conçue à l'origine par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, elle s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.

L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS maintient chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Communauté est entièrement gratuite et inclut les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation essentielles utilisées dans la plupart des déploiements en production.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de FusionAuth

OAuth, OIDC et SAML

Serveur complet OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML 2.0 avec les flux d'octroi de code d'autorisation, PKCE, appareil et identifiants client prêts à l'emploi.

Connexion sociale et d'entreprise

Connexion sociale native pour Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, ainsi que la fédération OIDC et SAML générique pour les clients d'entreprise.

Authentification multifacteur

Applications d'authentification TOTP, SMS, e-mail et clés d'accès FIDO2 WebAuthn avec des politiques adaptatives qui s'ajustent en fonction des signaux de risque.

Multi-locataire par conception

Isolez les utilisateurs, les applications et les configurations dans des locataires distincts pour la multi-location SaaS, la séparation des clients d'agence ou les comptes partenaires B2B.

Pages de connexion thématisables

Personnalisez les pages hébergées de connexion, d'inscription et de gestion de compte avec les couleurs de votre marque, vos logos et votre texte via un éditeur de modèles Mustache.

API REST pour tout

Chaque opération dans l'interface utilisateur d'administration est également disponible via une API REST documentée et des bibliothèques clientes dédiées pour Java, Node, Python, Go, et plus encore.

Pourquoi exécuter FusionAuth avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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