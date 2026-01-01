FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécifiquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multi-facteurs, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Conçue à l'origine par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, elle s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.

L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS maintient chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Communauté est entièrement gratuite et inclut les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation essentielles utilisées dans la plupart des déploiements en production.