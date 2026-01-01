Déployez ServerStatus en un clic.
Tableau de bord de surveillance multi-serveurs léger qui agrège les métriques en temps réel de tous vos serveurs en une seule vue.
Choisissez un pack VPS pour ServerStatus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ServerStatus
ServerStatus est un système de surveillance multi-serveurs open source qui collecte les données CPU, mémoire, disque et réseau depuis un nombre quelconque de machines distantes et les présente dans un tableau de bord web unique en temps réel. Chaque serveur surveillé exécute un agent client léger qui rapporte les informations au serveur central ServerStatus, facilitant ainsi l'obtention d'une vue unifiée de l'ensemble de votre infrastructure sans déployer une pile d'observabilité lourde.
L'auto-hébergement de ServerStatus sur votre propre VPS maintient toutes les données d'infrastructure privées et sous votre contrôle. Le tableau de bord web se met à jour en direct et ne nécessite aucune base de données, aucun pipeline de configuration complexe et aucune dépendance externe — juste un seul conteneur et un fichier de configuration listant vos serveurs.
Fonctionnalités clés de ServerStatus
Agrégation multi-serveurs
Collectez et affichez des métriques depuis un nombre illimité de serveurs distants dans un tableau de bord centralisé unique, sans installations séparées par serveur.
Tableau de bord en temps réel
L'interface utilisateur web à mise à jour en temps réel affiche en un coup d'œil la charge CPU, l'utilisation de la mémoire, l'espace disque et le débit réseau pour chaque hôte surveillé.
Agents clients légers
Les serveurs distants exécutent un client Python ou shell minimal qui rapporte des métriques via une simple connexion TCP, avec une surcharge de ressources quasi nulle.
Alertes de supervision
Définissez des règles d'alerte basées sur des expressions pour les conditions de CPU, de mémoire et de réseau et envoyez des notifications via des rappels de webhook configurables.
Surveillance de site web et SSL
Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS et l'expiration des certificats SSL ainsi que les métriques de serveur dans le même tableau de bord.
Pourquoi exécuter ServerStatus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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