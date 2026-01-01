Déployez Matrix Synapse en un clic.
Serveur de discussion décentralisé et chiffré de bout en bout pour une communication sécurisée en temps réel avec prise en charge complète de la fédération.
Choisissez un pack VPS pour Matrix Synapse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Matrix Synapse
Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout à travers un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent atteindre n'importe qui sur le réseau mondial Matrix. Grâce à des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde sur une seule plateforme.
Fonctionnalités clés de Matrix Synapse
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages privés et les discussions de groupe sont chiffrés par défaut, garantissant que les données restent privées même des administrateurs de serveur.
Prise en charge de la fédération
Communiquez avec les utilisateurs sur n'importe quel serveur Matrix dans le monde entier grâce à une fédération inter-serveurs transparente.
Ponts de plateforme
Connectez-vous à Slack, Discord, IRC, Telegram et d'autres plateformes via des ponts de protocole.
Chambres et espaces
Organisez les conversations avec des salons, des espaces, des fils de discussion, des réactions et la modification des messages pour une communication structurée.
Appels vocaux et vidéo
Passez des appels vocaux et vidéo VoIP directement au sein des clients Matrix sans services externes.
Intégration SSO
Authentifiez les utilisateurs via les fournisseurs OIDC, SAML et CAS pour l'authentification unique d'entreprise.
Pourquoi exécuter Matrix Synapse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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