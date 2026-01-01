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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Langfuse

Langfuse est une plateforme d'ingénierie LLM open-source qui offre aux équipes une visibilité complète sur leurs applications d'IA. Elle capture des traces détaillées de chaque appel LLM, opération de récupération et action d'agent, facilitant le débogage des échecs, la mesure de la latence et la compréhension des coûts sur l'ensemble de votre pipeline d'IA. Avec des intégrations pour LangChain, LlamaIndex, Haystack, et des SDK directs pour Python et TypeScript, Langfuse fonctionne avec pratiquement tous les frameworks d'IA et fournisseurs de modèles.

L'auto-hébergement de Langfuse conserve toutes vos données d'application — invites, entrées de modèle, sorties et résultats d'évaluation — sur une infrastructure que vous contrôlez. C'est important lorsque vos applications d'IA traitent des documents sensibles, des données clients ou une logique métier propriétaire qui ne peuvent pas quitter votre environnement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Langfuse

Traçage distribué

Capturer l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, utilisation d'outils, récupération et étape d'agent pour identifier les échecs et les goulots d'étranglement de latence.

Gestion des invites

Versionnez et collaborez sur les invites en un seul endroit, avec la mise en cache côté serveur pour minimiser la latence du modèle sur tous les déploiements.

Pipelines d'évaluation

Évaluez les réponses à l'aide d'un LLM-juge, des retours utilisateurs ou d'un étiquetage manuel pour mesurer et améliorer systématiquement la qualité des résultats.

Gestion des jeux de données

Créez des ensembles de tests et des benchmarks à partir de traces de production pour valider les changements avant de déployer des invites ou des modèles mis à jour.

Espace de jeu LLM

Testez et comparez interactivement les configurations d'invite avec n'importe quel modèle pris en charge sans toucher au code de l'application.

Intégrations de Framework

Intégrations natives avec LangChain, LlamaIndex, Haystack, et plus de 100 LLM via LiteLLM pour une instrumentation prête à l'emploi.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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