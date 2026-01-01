Langfuse est une plateforme d'ingénierie LLM open-source qui offre aux équipes une visibilité complète sur leurs applications d'IA. Elle capture des traces détaillées de chaque appel LLM, opération de récupération et action d'agent, facilitant le débogage des échecs, la mesure de la latence et la compréhension des coûts sur l'ensemble de votre pipeline d'IA. Avec des intégrations pour LangChain, LlamaIndex, Haystack, et des SDK directs pour Python et TypeScript, Langfuse fonctionne avec pratiquement tous les frameworks d'IA et fournisseurs de modèles.

L'auto-hébergement de Langfuse conserve toutes vos données d'application — invites, entrées de modèle, sorties et résultats d'évaluation — sur une infrastructure que vous contrôlez. C'est important lorsque vos applications d'IA traitent des documents sensibles, des données clients ou une logique métier propriétaire qui ne peuvent pas quitter votre environnement.